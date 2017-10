Assunção Cristas na tomada de posse dos órgãos autárquicos de Santana

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, vai marcar presença na cerimónia de tomada de posse e instalação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Santana que decorre na próxima sexta-feira, pelas 17 horas, no salão dos Paços do Concelho.

Teófilo Cunha é o presidente da Câmara Municipal de Santana, reeleito a 1 de Setembro com uma maioria absoluta. O autarca vai disputar também a presidência da Associação de Municípios da Madeira.

Teófilo Cunha que, na tarde de ontem, garantia não estar nada decidido sobre uma eventual candidatura, confirmou, entretanto, segundo avança a edição impressa do JM, estar já a “reunir apoios”, nomeadamente entre as câmaras PSD, para viabilizar a sua candidatura que afastaria, em caso de vitória, afastará o PS e o atual presidente, Paulo Cafôfo, da presidência da AMRAM.