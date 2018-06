Associação Portuguesa da Cortiça lança programa formativo na China

A Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) vai lançar uma academia na China dedicada à relação do vinho com as rolhas de cortiça. A “Cork Academy” vai ter as duas primeiras sessões nos dias 26 e 28 de junho, nas cidades de Xangai e Guangzhou. Este programa formativo irá abranger uma variedade de tópicos sobre a cortiça, que vão desde a sua origem, produção, performance técnica e ambiental e o papel da rolha de cortiça na venda do vinho.

Todos os participantes que concluírem o exame e se formarem na “Cork Academy” serão certificados como “Approved Cork Educator“. Esta certificação vai permitir-lhes a realização de ações de educação sobre cortiça na China. Para levarem a cabo estas ações serão munidos de um conjunto de materiais informativos e de referência, que ajudarão a transmitir todo o conhecimento que é necessário sobre a cortiça e as rolhas de cortiça.

Em comunicado João Rui Ferreira, Presidente da APCOR, refere que a empresa “tem levado a cabo e desde há vários anos, diversas iniciativas de promoção da cortiça na China. À medida que a escala e o nível de maturidade do mercado vitivinícola chinês aumentam, estamos conscientes de que os consumidores locais de vinho querem saber cada vez mais sobre cortiça”.