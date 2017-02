Assembleia da República: BE quer mudar subsídio de mobilidade

O deputado madeirense do Bloco de Esquerda é contra o facto dos madeirenses, incluindo os estudantes da Região que frequentam estabelecimentos universitários no Continente ou nos Açores, estarem presentemente obrigados a pagar a totalidade da passagem aérea no momento da compra – que nalgumas épocas do ano chegam aos 400 euros ou mais – devendo passar a pagar apenas o que lhes é devido nas viagens aéreas entre a Madeira e o continente (86 euros para os passageiros em geral, 65 euros no caso dos estudantes)

Nesse sentido o Bloco de Esquerda revelou que a proposta que será discutida esta semana na Assembleia da República pretende acautelar essa posição.

“Caso a proposta seja aprovada acabam-se as dificuldades das famílias obrigados nalgumas épicas do ano a despender muito dinheiro para viajarem em períodos considerados como época alta”, acrescentou.