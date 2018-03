Argentina, Rússia e Brasil: estes são os melhores destinos de Páscoa em termos cambiais

A Argentina, Rússia e Brasil figuram entre os melhores destinos para férias da Páscoa de acordo com a as variações cambiais correntes, de acordo com um estudo da Ebury, uma empresa especializada em câmbios, gestão de risco cambial e transações internacionais.

“A desvalorização de algumas moedas durante o último ano em relação ao euro constitui uma boa hipótese para quem esteja a ponderar passar férias fora da zona euro durante a Semana Santa”, afirma Duarte Líbano Monteiro, diretor-geral da Ebury para Portugal e Espanha.

Por isso, a Ebury prevê que o poder de compra dos cidadãos da zona euro seja reforçado em alguns destinos turísticos fora da Europa, por altura das férias da Páscoa.