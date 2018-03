Arábia Saudita tenta travar fuga de capitais, mas arrisca penalizar a economia

A Autoridade Monetária da Arábia Saudita subiu as taxas de juro de referência esta semana, antes de a par norte-americana como forma de tentar prevenir a fuga de capitais do país. A decisão surpreendeu os mercados já que o país não subiu os juros desde 2015 e os bancos centrais do Conselho de Cooperação do Golfo têm por hábito seguir os passos da Reserva Federal norte-americana e não o contrário.

A Arábia Saudita aumentou a taxa dos acordos de recompra em 25 pontos base, para 2,25% no caso dos empréstimos a bancos comerciais, e para 1,75%, no caso dos depósitos de bancos comerciais no banco central. No comunicado que se seguiu à decisão, a autoridade monetária referiu que os ajustamentos correspondiam às condições de estabilidade monetária nos mercados doméstico e internacional.

“A decisão do banco foi surpreendente e inesperada devido ao timing pouco usual”, refere uma análise da seguradora francesa Coface, sublinhando que o anúncio foi feito dias antes de a Fed ter também subido os juros de referência. Desde dezembro de 2015, em anteriores decisões de aperto monetário, a autoridade apenas aumentou o acordo de reporte, limitando a pressão ascendente sobre as taxas do mercado monetário.