Aprovada missão EMIR no Porto Santo que se inicia a 21 de junho

O conselho de governo aprovou a missão da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) no Porto Santo para 2018 que vai decorrer entre 21 e 24 de junho e entre 8 e 16 de setembro. Os encargos serão de 130 mil euros.

Esta medida visa dar resposta, explica o executivo, à maior afluência de pessoas neste período no Porto Santo. A ideia passa também por existir uma colaboração entre “os diversos agentes de proteção civil” e ainda conseguir “uma maior otimização dos recursos disponíveis” na ilha.

O conselho de governo aprovou ainda um protocolo de desenvolvimento e cooperação com o Clube Sports Madeira para a realização do Rali Vinho Madeira 2018 no valor de 345 mil euros, com a banda Xarabanda no valor de 20 mil euros e com a Associação de Bandolins da Madeira de 15 mil euros.