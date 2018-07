Apresentado livro sobre emigração madeirense para a Venezuela

É apresentado esta terça-feira o livro ‘Emigração Madeirense para a Venezuela (1940-1974)’, de Joselin Gomes, baseado numa dissertação de mestrado, num trabalho que retrata os contextos, histórias, e espírito associativo da emigração madeirense para a Venezuela.

O livro aborda a emigração madeirense para a Venezuela, ocorrida entre 1940 e 1960, devido a necessidade, e entre 1961 e 1974, por causa da guerra colonial, e tem por base uma dissertação de mestrado de Joselin Gomes.

A autora do livro salienta que a obra tem por base a pesquisa “de entrevistas de emigrantes madeirenses, em informação veiculada pela imprensa local, em alguma documentação histórica e na repercussão deste fenómeno na literatura madeirense”. Joselin Gomes acrescenta que “a ligação familiar ao fenómeno das mobilidades” foi um dos motivos que levou a esta abordagem.

O lançamento é feito, esta terça-feira, pelas 17h30, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico.