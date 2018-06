‘App’ portuguesa será detetive de ‘fake news’ e estará pronta em 2020

A consultora portuguesa Future Balloons vai desenvolver até 2020 uma aplicação interativa para ajudar os jovens a identificar notícias falsas (“fake news”) e a evitar que as consultem. O projeto, designado “Fake Off”, recebeu um financiamento de cerca de 257 mil euros da União Europeia, através do programa Juventude (Erasmus+).

“Tem um conjunto de aplicações dentro, com jogos para apelar ao pensamento crítico. É um detetive de notícias falsas. Terá ferramentas de aprendizagem [como um website próprio] também para professores e para pessoas que trabalham com jovens”, explicou ao Jornal Económico, Clara Rodrigues, gestora do projeto em Portugal.

A representante da empresa sediada na Figueira da Foz refere que, neste momento, todos envolvidos na iniciativa e estão “em processo de investigação e de recolha de informação”. A aplicação digital tem como público-alvo os jovens entre os 13 e os 19 anos de idade e deverá ter 600 mil downloads nos primeiros cinco anos, segundo as previsões da Future Balloons.