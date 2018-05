Após Conte não ter contado, presidente italiano olha para Cottarelli para PM

Todos menos um. O presidente italiano Sergio Mattarella aprovou todos os ministros sugeridos por Giuseppe Conte, advogado (sem experiência política), que tinha na semana passada indigitado para formar um governo de coligação do Movimento 5 Estrelas e da Liga, partido de extrema-direita, e só rejeitou um. Foi, no entanto, suficiente, para deixar por terra a solução governativa e prolongar o impasse político vivido em Itália desde as eleições de 3 de março e cujo fim poderá passar por uma nova ida às urnas.

Mattarella rejeitou a nomeação de Paolo Savona, um economista que é contra a União Europeia e descreve o euro como ‘jaula alemã’, para ministro da Economia. Os lideres europeus e os investidores tinham demonstrado nervosismo sobre a possibilidade do novo governo italiano entrar em conflito com a União Europeia, especialmente numa altura em que se negoceia o Brexit. Alguns analistas já falavam da possibilidade de Conte levar a um Italexit, mesmo que a considerassem pouco provável.

“O Presidente da República desempenha um papel de garantia que não pode ser de imposição. Aceitei todas as propostas, exceto o ministro da Economia”, referiu Mattarella aos jornalistas, após a reunião de domingo com Conte, citado pelo Corriere della Sera.