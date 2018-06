APIT: “Estamos perante uma severa opressão da tributação”

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária (APIT) faz um balanço “extremamente positivo” do 3º Congresso de Auditores Fiscais e Aduaneiros que se realizou, esta semana, no Porto, num evento que que é apontado como “uma referência mundial”. Nuno Barroso revela que serão entregues às diferentes forças políticas as soluções e respostas que resultaram do debate do evento: O caminho para a justiça fiscal. E deixa, em entrevista, a sua visão sobre algumas das realidades e desafios dos auditores fiscais.

Qual é o balanço que faz do 3º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros?

Extremamente positivo. Não apenas porque foi possível duplicar o número de participantes em comparação com o evento nacional de 2016 (entre congressistas e oradores participaram cerca de 300 profissionais), mas porque foi possível reunir um conjunto de oradores (políticos, contabilistas, fiscalistas, inspetores, juristas, académicos) de enorme qualidade de ambos os países.