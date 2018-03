APAV registou mais de 16 mil crimes de violência doméstica em Portugal em 2017

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) registou 16.741 crimes violência doméstica em Portugal só no ano passado, corresponde a 75,7% das ocorrências assinaladas. O relatório estatístico anual da organização referente a 2017, divulgado esta terça-feira, mostra que houve 40.928 atendimentos na APAV, onde foi possível identificar 9.176 vítimas e 21.161 crimes e outras formas de violência.

Entre 2015 e 2017, o número de atendimentos teve um aumento de 19,2%. Segundo a APAV, 20% das pessoas que procuraram apoio junto dos profissionais da organização advieram de recomendações por parte dos órgãos de polícia criminal (PSP, GNR, PJ – 19,8%), seguindo-se de amigos (14,8%) e de publicidade (13,7%).

Entre os casos registados em 2017 estão ainda 113 de bullying e 25 de cibercrime. Na categoria de crimes contra as pessoas, no segmento de vida ou integridade física sobressai a violência doméstica, no da liberdade pessoal destaca-se a ameaça/coação (778 casos registados, o equivalente a 3,7% do total), nos sexuais ressalta o abuso sexual de crianças (175 casos registados, o equivalente a 0,8% do total) e nos de honra foi a difamação/injúrias que assinalou mais vítimas (334 casos registados, o equivalente a 1,6% do total).