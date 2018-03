Ao quarto dia, Wall Street aliviou a pressão da possível guerra comercial

Wall Street abriu com ganhos ligeiros, após três sessões de perdas devido ao anúncio de que os EUA iriam aumentar as taxas alfandegárias à importação de aço e alumínio e aos receios sobre uma guerra comercial com a China. Esta quinta-feira, as principais bolsas norte-americanas focaram nos dados económicos e começaram a aliviar a pressão.

Os mercados encontraram suporte nos dados do desemprego semanais, que caíram em comparação com a semana passada, reforçando a perspetiva de robustez do mercado de trabalho. Também foram conhecidos esta quinta-feira dados dos preços das importações em fevereiro, que deverão sustentam uma subida gradual da inflação.

O índice industrial Dow Jones ganha 0,37% para 24.848,55 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 sobe 0,12% para 2.752,75 pontos e o tecnológico Nasdaq recua 0,03 para 7.494,93 pontos.