António Costa: “Portugal está disponível para aumentar a sua contribuição” à União Europeia

O primeiro-ministro português afirmou esta quarta-feira, 14 de março, que “Portugal está disponível para aumentar a sua contribuição” para a União Europeia. No debate sobre o Futuro da Europa, no Parlamento Europeu, António Costa argumentou que só dessa forma a comunidade única poderá enfrentar obstáculos como terrorismo, ameaças externas ou alterações climáticas.

“Não podemos querer mais da Europa sem dar mais à Europa (…) Podem contar connosco. Portugal conta com a Europa, portanto, a Europa pode contar com Portugal”, disse, em Estrasburgo, no quadro do ciclo de debates sobre o futuro da União Europeia com chefes de Estado e de Governo. “Precisamos de aproveitar este movimento de otimismo e de crescimento dos mercados”, justificou.

Já no final de janeiro, o primeiro-ministro defendeu que, por causa do ‘Brexit’, os 27 teriam que estar preparados para aumentar as suas contribuições para o orçamento comunitário, se quiserem corresponder aos “anseios legítimos” dos cidadãos. “Se os cidadãos europeus pedem mais à União, os Estados-membros têm que dar mais à União. E por isso, sejamos claros: não podemos querer fazer mais fixando-nos como dogma para o orçamento da União o limite de 1% do Rendimento Nacional Bruto”, explicou, numa intervenção na sessão plenária do Comité das Regiões, em Bruxelas.