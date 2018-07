António Costa: “Não cortámos ou adiámos o investimento público”

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta sexta-feira, no seu terceiro debate sobre o estado da Nação, que este Governo não cortou, nem adiou o investimento público. O líder do Executivo socialista desmentiu as críticas à falta de investimento e garantiu que o investimento público cresceu 22% no ano passado e a inovação foi assumida como motor da economia.

António Costa iniciou o seu discurso falando de quatro compromissos do Governo aos quais veio dar cumprimento: o de virar a página da austeridade; o de relançar a economia através da recuperação de rendimento das famílias e criação de condições para o investimento das empresas; o de combater a pobreza e desigualdades sociais; e o de equilibrar as finanças públicas.

O líder socialista garantiu ainda que a realidade desmente as três grandes críticas apontadas à sua governação: a descida do investimento, a “persistência” nas dificuldades nos serviços públicos e o adiamento de reformas. “Não cortámos ou adiámos o investimento público”, afirmou António Costa.