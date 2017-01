António Costa: défice de 2016 não será superior a 2,3%

António Costa salientou que o saldo das contas públicas “não será superior a 2,3%” e ficará “confortavelmente abaixo” dos limites europeus.

O valor do défice avançado pelo primeiro-ministro confirma a notícia avançada pelo Jornal Económico, a 30 de dezembro de 2016, onde deu conta que “Perdão fiscal põe défice a caminho dos 2,3%” com o resultado final a depender da evolução da receita de impostos em dezembro, que terá de ficar acima do previsto pelo Governo, e incorporar já a receita do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES).

Este Programa só por si poderia colocar o défice orçamental na fasquia dos 2,2%. Mas este valor não leva em conta, no entanto, o comportamento da receita fiscal em dezembro e decisões de final do ano de 2016 com impacto na despesa, que poderão esbater uma maior folga do défice.