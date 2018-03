Antigo vice-diretor do FBI Andrew McCabe despedido a dois dias da reforma

O ex-vice-diretor do FBI Andrew McCabe, que renunciou ao cargo em janeiro mas continuou como funcionário da autoridade norte-americana, foi despedido, esta sexta-feira à noite. A decisão foi tomada pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, a apenas dois dias de McCabe se reformar.

“Andrew McCabe DESPEDIDO, é um grande dia para os homens e mulheres trabalhadores do FBI – um grande dia para a democracia”, escreveu o presidente Donald Trump, no Twitter. “O hipócrita James Comey era o chefe dele e fez com que McCabe parecesse um menino de coro. Ele sabia tudo sobre as mentiras e a corrupção nos mais altos níveis do FBI”, acrescentou.

A demissão foi anunciada a apenas dois dias de McCabe completar 50 anos e ter acesso ao valor integral da reforma. Assim, vai sofrer um corte significativo. “Esta é a realidade: estou a ser isolado e tratado desta maneira pelo papel que tive, pelas decisões que tomei e pelo que presenciei após a demissão de James Comey”, reagiu McCabe num comunicado citado pelas agências internacionais.

Desde 2016, que McCabe tem sido alvo de críticas e acusações de parcialidade a favor dos democratas por parte do presidente dos EUA Trump e de outros republicanos. Entre maio e agosto do ano passado, McCabe dirigiu interinamente o FBI entre maio e agosto de 2017, após Trump demitir Comey e antes da nomeação do atual diretor, Christopher Wray.

No entanto, acabou por ser despedido por ter apoiado a investigação à ingerência russa nas últimas eleições presidenciais no país. “[O despedimento] faz parte de um esforço sem precedentes da administração, dirigido pelo próprio presidente, para me afastar do cargo, destruir a minha reputação e possivelmente tirar-se a reforma, pela qual trabalhei por 21 anos”, acrescentou McCabe.