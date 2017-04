André Ventura é o candidato do PSD/CDS à Câmara de Loures

Num processo que foi moroso e difícil, a concelhia do PSD de Loures, encabeçada por Ricardo Andrade, formulou o convite ao comentador televisivo para encabeçar as listas ao executivo camarário, que foi aceite após ponderação e acordo em alguns pontos chave, nomeadamente o acordo de coligação com o CDS.

Segundo apurou o Jornal Económico, o PSD e o CDS apresentar-se-ão coligados nestas eleições ao contrário do que aconteceu em 2013, quando o candidato era Fernando Costa, agora na corrida a Leiria.

Ao Jornal Económico, André Ventura desvaloriza o efeito divisivo que a associação ao Benfica pode representar eleitoralmente e lança o mote da sua candidatura com um repto de modernização: «Loures precisa de assumir a sua dimensão sem medo ou timidez. Não pode ser a Coreia do Norte dos municípios. Tem de apostar na inovação, no empreendedorismo e em devolver o sentimento de segurança aos cidadãos. E desta vez a mensagem vai passar», remata o comentador televisivo e agora candidato autárquico.