‘Anda’: como funciona a app para percorrer o Porto de transportes públicos

O principal título de transporte intermodal que permite viajar nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto está desde esta sexta-feira disponível para qualquer telemóvel com sistema Android, através da aplicação Anda. Mais tarde, a aplicação deverá ser disponibilizada para iOS.

Com o Anda os utentes dos transportes públicos do Porto apenas necessitarão de encostar o telemóvel ao validador para iniciar uma viagem com tarifário Andante, seja no Metro do Porto, num autocarro ou num comboio urbano, dispensando assim a utilização de cartões ou dinheiro.

A aplicação Anda torna-se assim no título Andante desmaterializado, que evita preocupações com o tipo de viagens a comprar, no início de cada mês ou a cada deslocação, porque o sistema atribui a cada passageiro o tarifário mais favorável, enviando-lhe a fatura para casa, segundo explicações aos jornalistas, em janeiro, durante a apresentação do projeto.