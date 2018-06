AnaCap Financial Partners escolhido para ficar com carteira “Project Pacific” da CGD

A AnaCap Financial Partners vai comprar o portfólio de malparado de hipotecas residenciais no valor de cerca de 200 milhões.Já quanto ao portfólio "Project Atlantic" de malparado a PMEs, no valor de cerca de 1.000 milhões passaram à fase das propostas vinculativas a Bain, o CarVal, o D.E. Shaw e o CRC Fund.

Cristina Bernardo