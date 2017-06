Ana Botín: “A compra não vai custar nada aos contribuintes e será neutra para os acionistas do Santander”

A presidente do Banco Santander, Ana Patricia Botín, deu as boas vindas aos novos clientes, depois da aquisição bancária que está a marcar esta quarta-feira, a do Popular. “É importante assinalar que a operação não vai custar nenhum euro aos contribuintes e será neutra para os acionistas do Santander”, sublinhou.

A líder do maior banco de Espanha afirmou que irá “trabalhar arduamente para lhes oferecer o melhor serviço”. Na conferência que deu por telefone a analistas e à imprensa, Ana Botín e José García Cantera, diretor financeiro do grupo, reforçaram a ideia de que o negócio fortalece a diversificação geográfica do banco.

“Não houve propostas para o Popular no processo de venda (…). Pediram-nos ontem, e estivemos a trabalhar toda a noite para evitar os custos para os contribuintes”, esclareceu a presidente executiva, sobre a reunião com o Banco Central Europeu (BCE). Os porta-vozes do banco indicaram ainda que a marca será Santander no próximo mês ou mês e meio. “Vai ser uma marca única”, disse Ana Botín durante a conference call.