Amelia Earhart: o que aconteceu à primeira mulher que tentou dar a volta ao mundo?

O estudo “Amelia Earhart e os ossos de Nikumaroro”, divulgado pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, revelou que os ossos encontrados, que durante anos permaneceram um mistério, podem ser os restos mortais da primeira mulher que tentou dar a volta ao mundo.

Em 1937, o avião que Amelia Earhart pilotava desapareceu sobre o oceano Pacífico. Três anos depois, em 1940, um crânio humano foi encontrado na ilha de Nikumaroro durante uma expedição britânica.

O professor emérito Richard Jantz, responsável pelo estudo, acredita que a aviadora naufragou na ilha, onde acabou por morrer. O comprimento dos ossos encontrados foi comparado com as medições de Amelia Earhart, utilizando dados da sua altura, peso, estrutura corporal, comprimento dos membros e proporções com base em fotografias e informações retiradas das licenças de piloto e carta de condução.