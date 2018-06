Altice tem oferta especial para quem visitar a Rússia durante o mundial de futebol

A Altice Portugal é patrocinadora da seleção portuguesa de futebol, que vai participar no campeonato do mundo que tem início esta quinta-feira, 14 de junho. A empresa começou a desenvolver iniciativas ligadas ao evento há algumas semanas, em Portugal, como a que levou, com a FPF, 10 mil adeptos, de 200 municípios, a ver o jogo Portugal-Argélia – o último da fase de preparação –, no Estádio da Luz, em Lisboa, que a seleção portuguesa venceu por 3-0. Agora, estendeu, também, a ação ao país do mundial, à Rússia: quem quiser acompanhar a seleção e for cliente Meo terá melhores condições.

João Sousa, Chief Sales Officer B2B da operadora de telecomunicações explicou, num encontro com jornalistas, que a empresa reforçou a sua oferta para quem viaje para a Rússia no período em que decorre o campeonato mundial de futebol.

Assim, foram lançados dois pacotes de roaming, denominados Mundo, com 25 destinos, que passaram a incluir a Rússia; depois, foi lançada a Campanha Mundial Rússia 2018 “que oferece o dobro do plafond de dados (1 GB) pelo mesmo preço do Pacote Mundo de 500 MB”; finalmente, foi adicionado o destino Rússia “na tarifa diária de roaming Mundo, para as ofertas ilimitada e Meo com telemóvel”.