Altice e Huawei reforçam parceria para implementar 5G em Portugal

A Altice Portugal e a Huawei assinaram um memorando de entendimento, no Mobile World Congress 2018, com o objetivo de acelerar a implementação de 5G em Portugal. As empresas pretendem testar potenciais aplicações que possam ser alavancadas pela tecnologia 5G, depois de terem começado, em 2016, um programa de cooperação de capacitação e evolução de rede.

“O 5G representa um novo paradigma na estratégia da Altice Portugal pelo seu potencial de abraçar múltiplos usos e aplicações, conduzindo a novos e interessantes desafios. Neste novo desafio, sentimo-nos confiantes por poder contar com a capacidade de inovação e concretização da Huawei, um dos nossos parceiros de referência”, afirmou o chief technology officer da Altice Portugal, Luís Alveirinho, em comunicado.

O memorando significa mais um passo na parceria tecnológica entre as duas empresas, que já realizaram várias atividades e demonstrações para acelerar o desenvolvimento do ecossistema em Portugal.