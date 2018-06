Alternância governativa no centro da sessão de abertura dos Estados Gerais do PS Madeira

A sessão de abertura dos Estados Gerais do PS Madeira centrou-se na necessidade de alternância no poder da Região e ainda na aposta prioritária na educação, economia e saúde numa sessão que reuniu Emanuel Câmara, presidente dos socialistas madeirenses, Paulo Cafôfo, candidato ao Governo Regional, Manuel Caldeira Cabral e Adalberto Campos Fernandes, ministros da Economia e Saúde.

“O ADN do PS tem que estar bem vincado no futuro da Região. As pessoas terão que estar sempre em primeiro lugar. Temos uma grande responsabilidade de concretizar na região a alternância no poder”, defendeu Emanuel Câmara na sessão de abertura do Estados Gerais.

O presidente dos socialistas madeirenses reforçou que nessa alternação e que os madeirenses “sentem que está na hora da mudança mas esta terá que ser feita com trabalho”.