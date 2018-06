Alojamento local expulsa arraial das “sardinhas achadas” do bairro do Castelo

O tradicional arraial das “sardinha achadas” vai deixar de se realizar. Durante a época dos santos populares as Escadinhas da Achada, no bairro do Castelo que para além da habitual sardinha assada, o espaço levava desde 2011 mostras de cinema, documentários e concertos musicais.

No entanto as várias queixas devido ao ruído feitas por alojamentos locais e turistas, aos quais se juntaram também os de alguns moradores, levaram a junta de freguesia de Santa Maria Maior a negar a realização do evento este ano.

Chloé Pais Daquet, a organizadora do evento disse à “TSF” que “ajustou a programação deste ano para o barulho terminar à meia-noite mas não foi suficiente para ter a aprovação da junta de freguesia”.