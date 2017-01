Alemanha pressiona e pede medidas adicionais a Portugal

O défice, em 2016, ficou abaixo do exigido por Bruxelas, não devendo ultrapassar os 2,3% do PIB, garantia de António Costa. Fonte do Governo alemão afirmou que o executivo “saúda que Portugal tenha provavelmente alcançado as metas do défice para o ano que passou”, em declarações ao Expresso, mas relativamente ao orçamento de 2017 é esperado que “Portugal tome medidas adicionais para cumprir as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, tal como foi dito pelo Eurogrupo em dezembro”.

Os ministros das Finanças atentaram, na última reunião, para a possibilidade de tal, já que a Comissão, de contas feitas, indica que a redução do défice estrutural, este ano, possivelmente fique 0,6% abaixo do exigido. Mário Centeno, no entanto, comprometeu-se a tomar medidas adicionais, se necessário.

O relatório a ser apresentado aos parceiros da zona euro refere os desenvolvimentos positivos, mas também as preocupações com o elevado endividamento dos setores público e privado, com o crédito malparado e com a rigidez no mercado de trabalho.