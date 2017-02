Alegre vs Santos Silva: Acordo Ortográfico gera ‘guerra’ entre socialistas

Manuel Alegre criticou, esta quarta-feira, a posição do ministro dos Negócios Estrangeiro, Augusto Santos Silva, em recusar a revisão sobre o Acordo Ortográfico, noticia o Público.

“O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que rejeita a revisão do acordo ortográfico. E eu rejeito essa forma de rejeição, porque a considero autoritária, arrogante, dogmática e deselegante para com a Academia das Ciências”, disse o histórico socialista ao Público.

O poeta e escritor acusou Santos Silva de “desprezo por todos aqueles que se têm oposto desde o princípio a este acordo” e considerou que o acordo “está a fragmentar a língua e a dividir os portugueses”.

“O Governo devia rever a sua posição, devia pelo menos dialogar e não tomar uma atitude tão autoritária e tão dogmática quanto aquela que foi tomada pelo ministro”, apelou Manuel Alegre, citado pelo Público.

A ausência de contatos com a Academia de as Ciências foi também destacado por Alegre. “A Academia, que é, de acordo com a lei, conselheira do governo em matéria da língua, não foi ouvida nem achada no que diz respeito ao acordo. E limitou-se a apresentar, agora, um conjunto de sugestões indicativas para que se começasse a debater este assunto e para tentar melhorar, se possível, um acordo que nasceu mal, um acordo falhado”, argumentou.