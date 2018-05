Albuquerque visita Açores para Cimeira da Macaronésia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se aos Açores, para a Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia, marcada para sexta-feira e sábado. A assinatura de um declaração conjunta e aprovação do projecto integra são alguns dos pontos altos do evento.

A cimeira tem como objectivo a cooperação entre os arquipélagos da Macaronésia constituídos pela Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

Durante a cimeira será aprovada uma declaração conjunta com vista à cooperação destes territórios em áreas como: Economia do Mar; Promoção do Comércio, Turismo e Investimento; Alterações Climáticas e Prevenção de Riscos; Juventude e Cultura; e Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I).