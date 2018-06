Albuquerque nos Estados Unidos para promover turismo e cultura da Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, desloca-se a partir desta terça-feira aos Estados Unidos da Madeira com o objectivo de dar a conhecer o turismo e a cultura da Região Autónoma. O governante vai estar acompanhado do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A deslocação do líder do executivo madeirense inclui Wasghinton.

A deslocação faz parte de uma acção promocional dos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo e inclui ainda na comitiva a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

A escolha dos Estados Unidos como o primeiro local onde decorre esta campanha promocional está relacionada com o facto deste país ter brindado a sua independência com Vinho Madeira.