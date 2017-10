Albuquerque afirma que a TAP não devia só olhar, mas atuar, sobre os preços das passagens para a Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu hoje, na visita às obras no Centro de Saúde de Machico, às declarações do presidente executivo da TAP, Fernando Pinto, afirmando que a companhia aérea deveria atuar sobre os preços que se pratica na ligação entre o continente a Madeira.

Albuquerque considerou “inaceitável” e até “escandaloso” que se tenha passagens na ligação aérea entre a Madeira e o continente a 500 e a 600 euros.

O presidente do executivo abordou a questão do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) que garantiu ser um dos assuntos de conversa na reunião que tem agendada com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que visita a Madeira na próxima semana.