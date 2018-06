Albuquerque afirma importância dos apoios da União Europeia no desenvolvimento da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou a importância dos apoios vindos da União Europeia (UE) no desenvolvimento de uma região como a Madeira durante a assinatura de protocolos, avaliados em 4,5 milhões de euros com a Associação da Casa do Povo da Madeira (ACAPORAMA) e a Associação de Desenvolvimento da Madeira (ADRAMA) no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM).

“Grande parte das ajudas que recebemos em termos de desenvolvimento da Madeira resultam, não da intervenção nem dos apoios do estado, mas dos apoios da UE no princípio da coesão económica e territorial e também do governo da Região que também assume a sua comparticipação”, clarificou Albuquerque.

Na assinatura destes protocolos com a ACAPORAMA o governante referiu que a Madeira tem tido um bom desempenho a nível do PRODERAM tendo em conta a taxa de execução de 22% e de 66% de taxa de compromisso.