AJPEC promove concurso para empreendedores

Assim, está a promover o Concurso AJEPC Empreende que pretende premiar as melhores ideias de negócio com prémios até 5000 euros, bolsas mensais e apoio de consultoria. O AJEPC Empreende é um projeto que pretende estimular a criação de emprego no Norte de Portugal, mas que se encontra aberto à participação de ideias de todo o país. Serão realizados 4 eventos de pitch (concursos), tendo dois deles lugar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e os outros dois no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), sendo o primeiro já no dia 19 de Abril na UTAD (www.ajepcempreende.pt).

No próximo mês de Abril, participaremos na MIECF2018 – Macao International Environmental Co-Operation Forum and Exhibition, que acontece entre os dias 12 e 14 de Abril em Macau, é um evento que pretende apresentar soluções para os desafios ambientais da sociedade de hoje em dia. Este evento é uma porta de excelência para a apresentação de soluções green através de produtos, tecnologia, serviços ou consultoria. A edição de 2018 terá como tema “Shaping of Eco-Cities for Inclusive Green Economy” e contará com a presença da keynote speaker Christiana Figueres.

No seguimento desse evento, a AJEPC organiza uma Missão Empresarial pela China com especial enfoque nas empresas de tecnologia e startups. Esta missão terá a duração de 5 dias e fará a passagem pelas cidades de Hong Kong, Beijing e Shanghai, cidades altamente desenvolvidas e com uma grande apetência tecnológica.