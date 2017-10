Airbnb vai dar empréstimos e conselhos aos anfitriões para melhorarem as casas

O Airbnb está a planear lançar um programa que se vai focar nas casas escolhidas a dedo, numa ambiciosa tentativa de construir uma experiência ao nível de um hotel. O esquema vai mexer com a forma de gerir os serviços e fazer alterações em determinados detalhes dos seus serviços, de acordo com o exclusivo avançado esta semana pelo website The Information.

O novo serviço da Airbnb, o Airbnb Select, terá funcionalidades como: conselhos sobre melhorias nas suas casas, auxílios sobre como fotografar melhor o espaço, empréstimos que seriam reembolsados ​​através de receitas feitas em reservas futuras, entre outros. A plataforma de alojamentos não quer ter um papel passivo no arrendamento dos imóveis que constam do seu catálogo e pretende garantir que as casas que oferece são devidamente confortáveis.

Nessa ótica, quer prosseguir com a ideia de um programa de concessão de empréstimos a anfitriões para fazerem melhorias nas casas/quartos domiciliares. Ao que a mesma fonte apurou, a firma pondera até fazer uma parceria para construir de um bloco de apartamentos na Flórida.

A nota do website de notícias sobre tecnologia e negócios, que o The Guardian leu, dá ainda conta de que a se medida insere no objetivo de chegar aos calcanhares do aluguer de luxo, o que significa uma grande evolução da empresa que nasceu da ‘revolta’ com hotéis e os tradicionalismos dessas empresas do setor.

O projeto está a ser visto como uma enorme transformação na empresa que apenas nasceu para fazer a ligação dos turistas às pessoas com casas e quartos para arrendar. Ao entrar no mercado da concorrência aos hotéis surgem questões de regulação que merecem ser levantadas e de liberdade dos hosts, que até agora não tinham sombras de qualquer interferência da empresa no estado da sua casa.

O Airbnb oferece atualmente 4 milhões de anúncios em mais de 191 países e, desde a criação da empresa, em 2008, registaram-se mais de 200 milhões de chegadas de hóspedes em anúncios do Airbnb em todo o mundo.