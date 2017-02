AHRESP reúne com PS para obrigar bancos a pagar Selo nas operações com cartão

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) considera inaceitável que algumas instituições financeiras estejam a repassar na íntegra o custo do Imposto do Selo (IS) sobre os pagamentos com cartões para as empresas do setor da restauração e hotelaria. Esta mensagem vai ser hoje transmitida numa audiência com o grupo parlamentar do PS que se realiza no Parlamento pelas 12 horas.

A AHRESP exige que o Imposto do Selo seja suportado pelas instituições financeiras e aguarda com expectativa o encontro de hoje com a bancada socialista. “Vamos avaliar o projecto de lei do PS que pretende clarificar a alteração ao Código do Imposto de Selo, no âmbito do OE/16, deixando sem margem para dúvidas na interpretação que estes milhões de euros que estão a ser cobrados aos agentes económicos sejam suportados pelos bancos e não pelos comerciantes”, afirmou ao Jornal Económico José Manuel Esteves, director-geral da AHRESP.

O PS avançou recentemente com um projeto-lei com o objetivo de assegurar que o IS sobre as comissões cobradas em pagamentos com cartão seja suportado pelos bancos e não pelos comerciantes. Os socialistas querem distinguir, por um lado, a taxa aplicada a este serviço e, por outro, o pagamento do Imposto de Selo.