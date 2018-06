Águas de Portugal conclui venda da Aquasis por 2,38 milhões

o Grupo AdP – Águas de Portugal, detido pelo Estado, concluiu hoje o processo de venda de 55% do capital social da AQUASIS detido pela Águas de Portugal, com a entrega das ações à AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade.

O contrato de venda foi assinado em 16 de março de 2018, condicionado às autorizações legais e ao parecer da Autoridade da Concorrência, cuja obtenção foi entretanto concretizada.

O valor da transação atinge um montante total de 2,38 milhões de euros.

Com um volume de negócios de cerca de dois milhões de euros em 2017 (cerca de 0,3% do total do Grupo AdP), a AQUASIS é uma empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de informação para o setor da água. A empresa foi fundada em 1991, tendo integrado o Grupo AdP a partir de 2002, com a aquisição de 55% do capital social, participação que é agora alienada, diz o comunicado.

Com a venda da sua participação na AQUASIS, o Grupo AdP concentra as suas atividades no serviço de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.