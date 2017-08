Agência do medicamento em Lisboa ou no Porto? Costa tem preferência

“Do ponto de vista interno e nacional, objetivamente é melhor que seja o Porto do que seja Lisboa, porque assegura uma melhor redistribuição das oportunidades, uma melhor inserção nas redes globais”, já que Lisboa já acolhe duas agências, apontou o primeiro-ministro, António Costa, que garantiu ter mesmo ficado “muito satisfeito” quando se percebeu que “alguns dos pressupostos que tinham levado à exclusão do Porto afinal não existiam”, citado pela agência Lusa.

As declarações foram proferidas no final de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, na qual a EU-27 definiu os critérios de escolha para as cidades que vão acolher as sedes das agências europeias, que atuamente se encontram em Londres. Uma das agências em questão é a do Medicamento. Portugal já demonstrou vontade em acolher a sede. O resultado da eleição será conhecido em Novembro.