Ágata vai concorrer às eleições autárquicas

A cantora portuguesa Ágata anunciou este domingo que vai integrar a lista independente “Todos por Castanheira” à Câmara de Castanheira de Pêra como vice-presidente. A informação foi transmitida pela artista através de uma publicação no Facebook, onde explicou os motivos da candidatura.

“Queridos amigos (as) não sou de politiquices o meu partido é o bem estar de todo o ser humano, é o Amor e tudo quanto se pode dar para conforto de muitas famílias. Fui convidada a fazer parte de uma lista independente para vice presidente á Câmara de Castanheira de Pêra estou pronta para mais um desafio na minha vida, uma nova faceta.

Espero dar o meu melhor.”, disse Ágata sobre a candidatura às próximas eleições autárquicas.

O movimento “Todos por Castanheira” conta com o apoio do CDS-PP e do MPT.