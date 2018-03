A administração liderada por Tomás Correia socorreu-se de uma disposição legal para maquilhar o balanço da associação, de modo a insuflar o capital da mutualista através dos célebres ativos por impostos diferidos.

O capital social de uma empresa ou instituição serve para assegurar aos seus credores que a mesma é solvente. Quando uma entidade apresenta capitais próprios negativos, tal significa que está tecnicamente falida e não consegue assumir as suas responsabilidades. Ora a associação mutualista, que tinha capitais próprios negativos de 251 milhões de euros há dois anos, fechou 2017 com capitais próprios positivos graças aos créditos fiscais de 809 milhões de euros. Encontra-se assim na curiosa situação de uma entidade cujos capitais próprios são constituídos por créditos fiscais! O problema é que estão em jogo as poupanças de milhares de associados do Montepio e não há quem obrigue Tomás Correia a mudar de rumo.

Sem os referidos créditos fiscais, a Associação Mutualista acumulou prejuízos de 862,4 milhões de euros entre 2012 e 2016, com a sua situação líquida a nível consolidado a passar de 870,8 milhões de euros para 346,6 milhões de euros negativos. É uma destruição de valor de tal ordem que nos faz pensar como é que Tomás Correia pode continuar agarrado ao cargo.