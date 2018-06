AG do Sporting: ‘spotters’ a vigiar Juve Leo, detectores de metais e reforço da PSP (até à paisana)

Os sócios do Sporting que se deslocarem neste sábado ao pavilhão Altice Arena para a Assembleia Geral (AG) Extraordinária do clube serão submetidos a revistas e a medidas de segurança similares aos jogos de alto risco, anunciou hoje a PSP, confirmando a notícia avançada em primeira mão pelo Jornal Económico na edição desta sexta-feira, 22 de junho.

O JE avançou hoje que no plano de segurança que foi preparado para a AG do Sporting, que poderá reunir milhares de sócios do clube, em Lisboa, esta reunião magna foi sinalizada como de risco elevado. Uma classificação que ainda que não seja formal ( mas semelhante à de um jogo de futebol de alto riso) está associada ao planeamento da segurança em torno da AG que contempla um reforço do contingente policial com dezenas de efectivos da PSP, com e sem farda, e spotters que conhecem os elementos da Juve Leo um a um.

Os spotters da PSP terão por missão acompanhar as movimentações de determinados grupos da calque leonina, bem como averiguar se estão a preparar acções violentas.

Fonte oficial da Direção nacional da PSP tinha já confirmado ontem ao JE que “atendendo a todo o cenário e o que é público em torno da Assembleia Geral, a PSP entendeu garantir o reforço policial próximo do local onde se vai realizar a assembleia, no pavilhão Altice Arena”. E deixou um aviso: “Iremos estar atentos”.

Segundo Hugo Palma, Intendente e Diretor do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP em causa está um contingente “adequado para qualquer situação e que visa uma atitude preventiva, mas que procura não ser ostensiva”.

Já a segurança dentro deste recinto será assegurada pela Esegur, empresa privada que habitualmente presta este serviço naquele recinto, em articulação com as força policial responsável pela ordem pública. Também várias dezenas de elementos de segurança privada fazem parte do plano de segurança montado pela PSP que prevê detectores de metais à entrada da Altice Arena.

O plano e segurança contempla também a equipa da força de intervenção, cerca de 900 elementos que estão em permanência em Lisboa.

Nesta sexta-feira, 22 de junho, em comunicado, a PSP confirma que “na sequência de uma solicitação da Mesa da Assembleia Geral e do Sporting”, serão adotadas várias medidas de segurança para o evento, como o “controlo de acessos” e a “implementação de um perímetro de segurança para facilitar a gestão de filas”.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a exemplo das recomendações para os jogos de alto risco, pede aos sócios ‘leoninos’ para evitar transportar “malas, mochilas e outros objetos proibidos, nomeadamente objetos contundentes, armas e engenhos pirotécnicos”.

A PSP recomenda aos sócios do Sporting para que se desloquem com antecedência para a reunião magna, primordialmente utilizando os transportes públicos, e confirmou que a abertura das portas do recinto está prevista para as 12:00.

As medidas de segurança adotadas surgem atendendo às vicissitudes que rodeiam a realização da Assembleia Geral, após reuniões mantidas com os diversos intervenientes na mesma e na sequência da necessária avaliação de risco feita pela PSP.

“A PSP decidiu implementar um dispositivo de segurança similar ao de um jogo de alto risco e ao de espetáculos que normalmente se realizam no Altice Arena, visando garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior quer no exterior”, avança o comunicado.

A AG vai decorrer na sala Atlântico do Altice Arena, com início às 14h00, estando previsto o fecho da votação para as 20:00, embora os sócios que estejam ainda na fila podem ainda fazê-lo.

Aos sócios será perguntado se pretendem ou não a revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Diretivo e as respostas possíveis são “sim”, “não” ou “abstenção”.