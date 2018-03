África do Sul à sombra de Mandela

O legado histórico herdado pela África do Sul, 24 anos após o fim do apartheid, é de uma sociedade extraordinariamente desigual, na qual a pobreza e a prosperidade continuam a ser definidas pelo género e cor da pele.

A última década, sob a liderança de Jacob Zuma, ficou marcada por uma corrupção endémica e pela captura do Estado por interesses privados, muitos deles ligados ao ANC, o partido no poder e que governa o país desde 1994, levando a que a “nação arco-íris” continue em permanente conflito interno e amarrada a questões do passado, que a impedem de prosseguir o seu caminho enquanto país multicultural.

O novo elenco governativo de Cyril Ramaphosa, que tomou posse em fevereiro deste ano, tem agora uma nova oportunidade de revigorar a África do Sul, beneficiando da solidez dos seus setores mineiro, agrícola e turístico. A aceleração de 3,1% da economia sul-africana no último trimestre do ano, o primeiro crescimento dos últimos quatro anos, afastou por agora o país de um novo downgrade por parte da Moody’s, a única agência que ainda mantém o país com uma notação de investimento, permitindo-lhe que se mantenha nos índices da dívida utilizados pelos investidores para os mercados dos países emergentes.