Aeroporto do Montijo apresentado a 15 de fevereiro

Já é conhecida a data oficial em que o Governo e a ANA vão assinar o memorando de entendimento para dar início ao desenvolvimento dos estudos necessários à construção do novo aeroporto no Montijo. Segundo o ‘Jornal de Negócios’, a apresentação do projeto será feita no próximo dia 15 de fevereiro.

A ideia de transformar a base aérea do Montijo num aeroporto comercial foi pensada pelo Governo como forma de dar resposta à saturação das operações no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, quer que o novo aeroporto esteja operacional, o mais tardar, em 2019.

No ano passado, o aeroporto Humberto Delgado registou um novo recorde anual de passageiros com um aumento de 11,7% face a 2015 (22,4 milhões). Também o fluxo de chegadas e partidas de aviões disparou 10,2%, fixando-se em 16.597 movimentos.