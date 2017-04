Aeroporto da Madeira devia chamar-se Cavaco Silva. Sabe quem o defende?

O ex-ministro do Trabalho José Silva Peneda contou hoje que Alberto João Jardim gostaria na década de 80 que o aeroporto da Madeira, que na semana passada recebeu o nome de Cristiano Ronaldo, se chamasse “Aeroporto Cavaco Silva”, no programa Conversas Cruzadas, da Rádio Renascença, noticia o Público.

“Foi quando desempenhava esse cargo [secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional] que se fizeram as obras de ampliação do aeroporto da Madeira, obras financiadas por fundos europeus. O presidente do governo regional [Alberto João Jardim] tratou deste dossier comigo. Um dia confidenciou-me ter grande vontade em que o aeroporto fosse designado de ‘Aeroporto professor Cavaco Silva’. Não teve sorte nenhuma e, quanto a mim, bem”, disse José Silva Peneda, citado pelo Público.

O ex-secretário do Trabalho, acrescentou que “se calhar, nessa altura a opção seria aplaudida pela maioria da população portuguesa porque o professor Cavaco Silva estaria no máximo de popularidade. Mas foi sensato não adoptar a opção”.