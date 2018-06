AEP lamenta a morte de Fernando Guedes

A AEP – Associação Empresarial de Portugal em comunicado “manifesta o seu profundo pesar” pela morte de Fernando Lobo Guedes, o patricarca da Sogrape

A associação liderada por Paulo Nunes de Almeida “apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos”.

Fernando Guedes, filho do fundador da Sogrape morreu hoje aos 87 anos. Era presidente do Conselho de Administração da empresa de vinhos do Douro, que produz o vinho da casta Alvarinho e produz o famoso vinho Barca Velha, entre outros.