Administração Pública em debate. Primeiro é já esta quinta-feira

O INA promove, ao longo de 2018, um ciclo de encontros subordinados ao tema “Construir Hoje a Administração Pública do Futuro”. Com este conjunto de seminários e workshops temáticos pretende-se “contribuir para o debate informado em torno da administração pública”. O objetivo é, segundo informa o Ministério das Finanças, reunir “perspetivas de diversas partes interessadas e proporcionar uma base de apoio ao desenvolvimento de medidas de natureza normativa ou gestionária, que contribuam, todos os dias, para a construção do futuro desejado para os serviços públicos”.

O primeiro destes encontros, realiza-se já esta quinta-feira, 22 de março, e abordará a questão dos ambientes de trabalho positivos, destacando-se a importância da Segurança e Saúde no Trabalho. A sessão será composta por duas partes. Durante a manhã será possível conhecer a experiência e boas práticas de um conjunto de especialistas nacionais e internacionais. Será ainda apresentada a proposta preliminar do Governo de um plano de ação para a implementação dos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na Administração Pública.

Durante a tarde decorrerão três workshops paralelos, com acesso limitado por convite, envolvendo representantes de diversos stakeholders. Será debatido o quadro legal existente, as boas práticas apropriadas à Administração Pública e a proposta de plano de ação, visando, num processo participado, definir as estratégias e as práticas mais adequadas à melhoria da capacidade adaptativa permanente da Administração Pública face aos desafios que se lhe colocam, tendo como um dos principais elementos de mudança a atuação dos próprios trabalhadores.