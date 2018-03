ACP lança seguro automóvel que “é igual para todos”

O Automóvel Club de Portugal (ACP) tem a decorrer desde o início de março uma campanha sobre um novo seguro automóvel ACP, cujo prémio fixo é de 10,99 euros por mês, independentemente da cilindrada do automóvel e da zona do país onde a viatura circula. A campanha aplica-se a veículos ligeiros de passageiros, incluído os SUV e jeep’s (excluindo pick-up’s).

Quando um condutor escolhe um seguro automóvel, o prémio fixo é o elemento decisivo. O novo produto do ACP é um seguro contra terceiros que inclui diversas coberturas adicionais, habitualmente não contempladas nos tradicionais seguros obrigatórios. O novo seguro automóvel ACP inclui responsabilidade civil obrigatória (danos contra terceiros); número ilimitado de assistências em viagem; proteção de avaria (duas vezes por ano) em caso de impossibilidade de reparação no local, transporte para oficina à escolha; veículo de substituição por 5 dias, em caso de avaria e assistência jurídica ACP (aconselhamento especializado em direito da estrada).

Os prémios dos seguros automóveis são determinados em função de diversos critérios de risco, como a cilindrada do veículo e a localização da viatura. Por norma, carros com uma cilindrada mais elevada têm um agravamento do prémio do seguro face a um veículo com uma cilindrada mais baixa. Da mesma forma, um automóvel que circule nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto paga um seguro mais elevado face a um veículo que circule numa região do interior do país ou nas ilhas, uma vez que a probabilidade de sofrer um acidente é superior. Este novo seguro do ACP é igual para todos, mesmo que as circunstâncias entre clientes sejam diferentes.