Açores quer criar portal da transparência e participação cidadã

Foi publicada esta quarta-feira uma resolução da Assembleia Legislativa dos Açores que prevê a criação de um portal da transparência e participação cidadã de forma a aproximar o parlamento da população.

O objetivo deste portal, que ficaria disponível no site da Assembleia Regional dos Açores, enquadra-se no desenvolvimento de “uma política proativa e eficaz de disponibilização e circulação de informação”, diz a resolução da Assembleia dos Açores, de forma a que os cidadãos tenham acesso aos “meios necessários a um acompanhamento fundamentado e próximo do desempenho dos eleitos”.

É pretendido que através desta plataforma se promova “uma política de abertura”, entre o parlamento e os cidadãos, acrescenta a resolução, de forma a “esclarecer e corrigir muitas das ideias preconcebidas” relativamente ao “estatuto dos seus membros, o seu modo de funcionamento e a fundamentação de regras e princípios parlamentares”.