Acidente com ferry em Lisboa causa 33 feridos

Uma catamarã da Soflusa embateu por volta das 8h30 da manhã desta quarta-feira no cais do Terreiro do Paço, provocando 33 feridos.

As equipas médicas estão a dar assistência aos vários feridos, que serão encaminhados para três hospitais de Lisboa.

“Os ferimentos ocorreram após o forte embate do barco contra o cais. Ficaram feridos os passageiros que estavam de pé, junto a borda do navio, prestes a sair”, declarou ao Correio da Manhã Paulo Isabel, comandante da Polícia Marítima de Lisboa, excluindo a existência de feridos graves na sequência do acidente.