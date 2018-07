ACAP: Mercado automóvel cresce 6,4% em junho

O mercado automóvel registou um crescimento homólogo de 6,4% em junho. Os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostram que, durante o mês de junho, foram matriculados 30.981 veículos automóveis, tendo o maior aumento sido registado nos veículos ligeiros de mercadorias e veículos pesados.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou em junho um crescimento de 12,8% em comparação igual período do ano passado. Ao todo foram matriculadas 4.270 unidades. Já nos veículos pesados verificou-se uma evolução favorável de 9,6% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 549 veículos desta categoria.

No que toca aos automóveis ligeiros de passageiros, foram matriculados em Portugal 26.162 automóveis ligeiros de passageiros novos. O que corresponde a um aumento de 5,3% face ao mês homólogo do ano anterior. No primeiro semestre do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 134.506 unidades, mais 5,8% em comparação com o período homólogo de 2017.