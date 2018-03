Abreu e PLMJ apoiam grupo Auchan na compra de três centros comerciais em Portugal

A Abreu Advogados e a PLMJ assessoram juridicamente a Immochan, subsidiária do grupo Auchan, e o fundo de investimento Blackstone na compra dos três centros comerciais Forum Sintra, o Sintra Retail Park e o Forum Montijo.

No final de janeiro, o grupo Auchan notificou a Autoridade da Concorrência da compra, através da empresa imobiliária Immochan, do “controlo exclusivo” dos três edifícios. A operação de concentração consistiu na aquisição, pela holding Tiekenveen, ao Blackstone, de capital do Fórum Montijo-Gestão de Centro Comercial, Glorirequinte-Investimentos Imobiliários, Multi 25-Sociedade Imobiliária e Sintra Retail Park-Parques Comerciais.

Recentemente, a subsidiária do operador retalhista esclareceu que a aquisição “representa uma das maiores operações financeiras do setor imoo[imobiliário] em Portugal”, num comunicado do grupo, que não continha os valores desta operação.