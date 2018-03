Abastecer o carro com gasóleo ficou mais caro na Madeira

Esta semana abastecer o carro com gasóleo na Madeira ficou ligeiramente mais caro. Numa semana o preço deste combustível subiu dos 1,210 para os 1,211 euros por litro na Região Autónoma.

Apesar do aumento do preço do gasóleo os carros movidos a gasolina sem chumbo 95 podem ser abastecidos a um preço mais reduzido. Esta semana o preço ficou fixado nos 1,451 o que contrasta com os 1,454 euros por litro da semana passada.

Já no gasóleo colorido e marcado o preço voltou a subir ligeiramente. Na semana passada estava em 0,729 enquanto nesta semana passa para os 0,730 euros por litro.